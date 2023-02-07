Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da enkazdan 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.
Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda enkaz altından, yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır Deprem
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