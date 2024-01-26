Hafif Kar Yağışlı 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 26.01.2024 09:54

Sarp arazideki evine kendi kurduğu teleferikle ulaşım sağlıyor

Rize’nin Güneysu ilçesi Selamet köyünde yaşayan Kasım Karaosman, sarp arazideki evine 35 yıl önce yük taşımak için kurduğu teleferik sistemiyle ulaşım sağlıyor.

Sarp arazideki evine kendi kurduğu teleferikle ulaşım sağlıyor
[Fotograf: DHA]

Güneysu ilçesi Selamet köyünde sarp arazide inşa ettiği 2 katlı binada yaşayan 90 yaşındaki Kasım Karaosman, araç yolu olmayan evine hızlı ulaşım için kendince çözüm yolu buldu.

Karaosman, çaylık olan arazisi ile ana yol arasındaki 300 metrelik mesafeye, bölgede özellikle çay hasadı ile yük taşımada kullanılan ilkel teleferik sistemi kurdu.

Karaosman, 75 metre yükseklikteki teleferik kabinine binerek evine ulaşım sağlamaya başladı. Son yıllarda kızının kontrolünü sağladığı teleferiğin tellerini tutan Karaosman, ilerleyen yaşına rağmen 35 yıldır sürdürdüğü yolcuğun sona ermesi için yetkililerden yardım istedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Bu teleferiği yol olarak 35 senedir kullanıyorum"

Teleferikle ulaşımın tehlikeli olduğunu söyleyen Kasım Karaosman, "Bu teleferiği yol olarak 35 senedir kullanıyorum. Bu teli 1970 yılında evi yapmaya başladığım zaman kurdum. Evvelden 10’luk teldi, şimdi daha sağlamlaştırdık. Burada ellerini sağlam tutmaya dikkat edeceksin. Ayaklarını iyi bastığında eğer sen de sıhhatli isen bir şey olmaz. Eğer telin üstünde baş dönmesi oldu veya felç vurduysa öldün; düştün mü hiç kurtuluşun yok. Buna yükseklik korkusu olan binemez. Buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Buraya yol yapılsa ben buna binmem. Yol olsa binerim arabama kapıma kadar gelirim" dedi.

"Teleferikle ulaşım yaklaşık 4 dakika"

Babasının tehlikeli yolculuğunda teleferiğin başında duran kızı Müşerref Karaosman da "Ben de kullanıyorum ama ben daha çok kabini verip, çekmekte yardım ediyorum. Çok zor oluyor. Ben binerken değil, daha önemlisi verip çekerken çok korkuyorum, endişeleniyorum. Bir şey olursa kendimi suçlu hissedeceğim. Bütün sorumluluk bana ait ve hiçbir güvencesi yok. Ben babam kadar cesaretli değilim. Babamın artık ellerinin tutma gücü fazla kalmadı, o yüzden ben daha çok korkuyorum. Teleferikle ulaşım yaklaşık 4 dakika; o dakikalar ise dua ederek geçiyor. Babam kadar cesaretli değilim. Tele değil, Allah’a güveniyorum. Yol için talepte bulunduk” diye konuştu.  

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Bursa'da 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
TRT’den ücretsiz ve reklamsız sesli içerik platformu: TRT Dinle
10:51
Antalya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
10:55
UUİ'de Deney 6: Yapay zeka desteğiyle havadaki oksijen seviyesi hesaplanacak
10:49
İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimi yapıldı
10:35
Sahte araç kiralama siteleriyle 111 bin 400 lira dolandırdılar
10:49
Rekabet Kurulu, gıda sektöründe faaliyet gösteren 2 şirket hakkında soruşturma başlattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ