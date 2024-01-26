Sarp arazideki evine kendi kurduğu teleferikle ulaşım sağlıyor

Güneysu ilçesi Selamet köyünde sarp arazide inşa ettiği 2 katlı binada yaşayan 90 yaşındaki Kasım Karaosman, araç yolu olmayan evine hızlı ulaşım için kendince çözüm yolu buldu.

Karaosman, çaylık olan arazisi ile ana yol arasındaki 300 metrelik mesafeye, bölgede özellikle çay hasadı ile yük taşımada kullanılan ilkel teleferik sistemi kurdu.

Karaosman, 75 metre yükseklikteki teleferik kabinine binerek evine ulaşım sağlamaya başladı. Son yıllarda kızının kontrolünü sağladığı teleferiğin tellerini tutan Karaosman, ilerleyen yaşına rağmen 35 yıldır sürdürdüğü yolcuğun sona ermesi için yetkililerden yardım istedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Bu teleferiği yol olarak 35 senedir kullanıyorum"

Teleferikle ulaşımın tehlikeli olduğunu söyleyen Kasım Karaosman, "Bu teleferiği yol olarak 35 senedir kullanıyorum. Bu teli 1970 yılında evi yapmaya başladığım zaman kurdum. Evvelden 10’luk teldi, şimdi daha sağlamlaştırdık. Burada ellerini sağlam tutmaya dikkat edeceksin. Ayaklarını iyi bastığında eğer sen de sıhhatli isen bir şey olmaz. Eğer telin üstünde baş dönmesi oldu veya felç vurduysa öldün; düştün mü hiç kurtuluşun yok. Buna yükseklik korkusu olan binemez. Buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Buraya yol yapılsa ben buna binmem. Yol olsa binerim arabama kapıma kadar gelirim" dedi.

"Teleferikle ulaşım yaklaşık 4 dakika"

Babasının tehlikeli yolculuğunda teleferiğin başında duran kızı Müşerref Karaosman da "Ben de kullanıyorum ama ben daha çok kabini verip, çekmekte yardım ediyorum. Çok zor oluyor. Ben binerken değil, daha önemlisi verip çekerken çok korkuyorum, endişeleniyorum. Bir şey olursa kendimi suçlu hissedeceğim. Bütün sorumluluk bana ait ve hiçbir güvencesi yok. Ben babam kadar cesaretli değilim. Babamın artık ellerinin tutma gücü fazla kalmadı, o yüzden ben daha çok korkuyorum. Teleferikle ulaşım yaklaşık 4 dakika; o dakikalar ise dua ederek geçiyor. Babam kadar cesaretli değilim. Tele değil, Allah’a güveniyorum. Yol için talepte bulunduk” diye konuştu.