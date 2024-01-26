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Türkiye
AA 26.01.2024 09:02

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldı

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara 158 bin 460 liradan 1 milyon 584 bin 600 liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldı

Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2024 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46 artışın yansıtılması sonrasında yeniden belirlendi.

Buna göre, söz konusu idari para cezalarının alt limiti 158 bin 460 lira, üst limiti ise 1 milyon 584 bin 600 lira oldu.

Belirlenen miktarlar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

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