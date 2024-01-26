Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralı

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otobüs Alatarla köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

"33 yaralımız var, 3'ünün durumu ağır"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu:

"İstanbul'dan Sinop'a giden otobüsümüz, Kastamonu Taşköprü Alatarla mevkiinde devrildi. 6 vatandaşımızı maalesef kaybettik. 33 yaralımız var, 3'ünün durumu ağır. Tamamı tedavi altına alınmış durumda. Sabaha karşı 05.50'de olmuş kaza. Yol dümdüz bir yol, muhtemelen bir uyku hali olmuş olabilir diye değerlendiriyor."

[Kastamonu Taşköprü’de otobüs kazası]

"6 vatandaşımızı maalesef kaybetmiş durumdayız. 33 yaralımız var, 3'ünün durumu ağır."



Meftun Dallı - Kastamonu Valisihttps://t.co/G5oi0c92Bd pic.twitter.com/myk8wASray — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 26, 2024

"Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yaparak kazaya ilişkin şunları söyledi:

"Bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım."



