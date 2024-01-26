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Türkiye
AA 26.01.2024 05:31

Düzce'de bariyerlere çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Düzce'de bariyerlere çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İstanbul yönüne giden Coşkun Dinç idaresindeki otomobil, Yeşilyayla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile aynı araçtaki Gökhan, 2 yaşındaki Mervanur, 4 yaşındaki Alparslan, Fadime ve Songül Dinç ile Büşra ve Alparslan Topuz yaralandı.

Düzce'de bariyerlere çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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