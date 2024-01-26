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Türkiye
AA 26.01.2024 05:22

İstanbul'da 5 katlı binanın bodrum katında yangın: Engelli genç yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda, oksijen tüpünden çıktığı öğrenilen yangında engelli genç yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul'da 5 katlı binanın bodrum katında yangın: Engelli genç yaralandı
[Fotograf: AA]

Yeşiltepe Mahallesi 57/4 Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan engelli 17 yaşındaki DA'nın kullandığı oksijen tüpünden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın dolayısıyla D.A'nın kolunda yanıklar oluştu. D.A, babası tarafından hastaneye götürüldü.

İstanbul'da 5 katlı binanın bodrum katında yangın: Engelli genç yaralandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlem aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sağlık görevlilerince dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edildi.

Evde maddi hasar oluştu.

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