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Türkiye
AA 26.01.2024 02:55

D-100'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D-100'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden İbrahim Uyanık idaresindeki otomobil, Ovacık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından yan yola giren otomobil, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Uyanık ile arka koltuktaki Abdullah Yabar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı çıkan Caner Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

Uyanık ve Yabar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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