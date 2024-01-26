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Türkiye
AA 26.01.2024 01:51

Kayseri'de çıkan yangında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de çıkan yangında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi 45. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgedeki yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 16 personelden oluşan 4 ekiple müdahale edildi.

Kayseri'de çıkan yangında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu sırada evlerinde bulunan ve dumandan etkilenen 8 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı, 71 yaşındaki D.E. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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