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Türkiye
AA 26.01.2024 09:47

Bursa'da 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Bursa'da 18 yıl önce işlenen ve faili meçhul kalan cinayet dosyasını yeniden ele alan polis, 25 yaşındaki gencin katil zanlısının cezaevinde başka bir suçtan tutuklu bulunan kişi olduğunu tespit ederek olayı aydınlattı.

Bursa'da 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 yaşındaki Tuncay Türk'ün 25 Eylül 2006'da Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki Doğa Parkı'nda darbedildikten sonra tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 6 ay önce yeniden çalışma başlattı.

Polis, bacağında "Taçsız kral" yazısı ve taç işaretli dövme bulunan Türk'ün o dönem yaşadığı ilişki nedeniyle öldürüldüğünü ve bir gün sonra delillerin karartılması için Başaran Mahallesi'ndeki evinin kundaklandığını belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Z.A'nın başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğunu, Y.K. (40) ile olaya karışan 3 kişiden R.A. ve İ.K'nin önceki yıllarda öldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Y.K, polise verdiği ifadede cinayeti ve delilleri karartmak için evi kundakladıklarını itiraf etti. Y.K, sevk edildiği hakimlikçe ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adliyeye getirilen Z.A. hakkında ise Tuncay Türk'ü öldürdüğü ve evini kundakladığı iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

Başaran Mahallesi'nde 26 Eylül 2006'da kundaklanan evde bulunan telefondan yapılan son konuşmaları ve mesajlaşmaları inceleyen polis, bu dairenin bir gün önce Yiğitler Mahallesi Doğa Parkı'nda darbedildikten sonra tabancayla vurularak öldürülen Tuncay Türk'e ait olduğunu belirlemişti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu cinayetin ve kundaklamanın faillerine ulaşılamamıştı.

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