Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarp arazide çalışırken dengesini kaybedip düşen mühendis kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sarp arazide harita çalışması yaparken dengesini kaybedip yuvarlanan maden mühendisi, acil durum ekipleri tarafından kurtarıldı.
Maden mühendisi Salih Burak Karayel, Karşıyaka Mahallesi Kapıdağ Yarımadası'nda çalışma yaptığı sırada sarp araziden düşerek yaklaşık 8 metre yuvarlandı.
Tatlısu Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak yardım isteyen Karayel, jandarma ekibine konum atarak yerini bildirdi. Karayel'i kurtarmak için operasyon başlatıldı.
3 buçuk saatlik operasyonla kurtarıldı
Karayel, Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin de destek verdiği kurtarma operasyonunda, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Ayağı kırık olduğu tespit edilen Karayel'e ilk müdahale, olay yerinde yapıldı, ardından Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
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