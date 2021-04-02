İlçenin turistik Göcek Mahallesi’nin kırsal alanına yürüyüşe çıkan Taner Sert, kayalık zeminde düştü. Sert, hareket edemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıyı taşıyamaması üzerine, olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, Arama Kurtarma Derneği Fethiye ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, havanın soğuması üzerine yaralıyı battaniyeyle sardı ve yanında ateş yaktı. Bölgeye ulaşan kurtarma ekiplerince sedyeye sabitlenen Sert, sarp ve kayalık alandan ambulansa taşındı.

Vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilen Sert, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Taner Sert'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

