Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 2 yaralı
Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan otomobildeki iki kişi hafif yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilere, koronavirüs tedbirlerini ihlalden de ceza yazılacak.
Niğde'de polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayıp Kanal Boyu Caddesi'nden kaçan otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisinde yoldan çıkarak toprağa sağlandı. Otomobili takip eden 2 ekip otosunda maddi hasar oluştu.
2 kişi gözaltına alındı
Kazada, kaçan otomobildeki V.G. ve N.V. hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şüpheliler, işlemlerin ardından gözaltına alındı.
Şüphelilere, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazılacağı öğrenildi.
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