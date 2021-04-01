Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 23:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tır köprüye çarptı, üstündeki konteyner yola düştü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Topkapı’da bir tırın üzerindeki koyteyner köprüye çarparak yola düştü. Kazanın yaşandığı yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Fatih Topkapı’da akşam saatlerinde, köprünün altından geçmeye çalışan bir tırın dorsesi köprüye çarptı.
Dorse üzerindeki konteyner çarpmanın etkisiyle yerinden sökülerek yola düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralanan kimsenin olmadığı kazanın yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Dorsenin yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı da normale döndü.
Etiketler: Trafik
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