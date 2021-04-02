Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluların, Rize'ye gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçta bulunan 7 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.
İstanbul'dan yola çıkan Afganistan uyrukluların Rize'ye gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 00:46
- 00:32
- 00:35
- 00:33
- 00:16
Sıradaki Haber
Artvin'de korkutan yangın: 4 ev zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz