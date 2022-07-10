Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 17:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sarıyer'de yol ve istinat duvarı çöktü
İstanbul Sarıyer'de etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle yolda ve istinat duvarında çökme meydana geldi. İstinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine düşen bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.
Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Pınar Mahallesi İlgili Sokak'ta yolda çökme meydana geldi.
Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
İstinat duvarı çöktü, 10 katlı bina boşaltıldı
Ayazağa Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmana ait istinat duvarı saat 16.30 sıralarında park halindeki iki aracın üzerine çöktü.
Olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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