Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay’da otomobil takla attı: 4 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Hatay'da Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp takla atan otomobilde, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Hassa-Kırıkhan yolunun Su Çıkağı mevkiinde meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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