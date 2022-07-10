Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te tarım arazilerini sağanak ve dolu vurdu
[Fotograf: AA]
Yurdun birçok kentinde etkili olan sağanak Bilecik'te de etkili oldu. Yenipazar ilçesinde sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.
Tekeciler, Kümbet, Caferler, Esenköy, Sorguncukahiler ve Kükürt köylerinde etkili olan sağanak yerini bir süre sonra doluya bıraktı.
Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ve meyve ağaçları zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Tekeciler köyünde derenin taşması sonucu bir köprü ulaşıma kapandı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarım alanlarında oluşan hasarı tespit etmek için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
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