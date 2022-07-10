Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinin de içinde olduğu toplam 9 günlük tatil nedeniyle havalimanlarında da hareketliliğin arttığını bildirdi.

Turizm merkezi konumunda bulunan Antalya Havalimanı'nda turist yoğunluğunun yaşandığını ifade eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik. 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu."

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"Kapasite artırımı doğruluğun göstergesi"

Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini doldurduğunu, artan yolcu talebini karşılamak için 2021'de kapasite artırma ihalesini yaptıklarını anımsattı.

Elde edilen rekorların kapasite artırımının doğru bir karar olduğunu gösterdiğini bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm merkezine ilk adım atılan yerlerin başında gelen Antalya Havalimanı'nda daha iyi hizmet verebilmek ve olumlu bir ilk izlenim oluşturmak çok önemli. Ayrıca, bu ihale ekonomiye olan güveni de gösterdi. Proje, iç hatlar ve 2. dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3. dış hatlar terminali ve genel havacılık terminali, VIP terminali ve Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor. Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi de 25 yıl olacak."

'Antalya'nın ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük payı bulunuyor'

Karaismailoğlu, ihale sonucunda işi alan yüklenicinin 8 milyar 55 milyon euroluk kira ödemesini garanti ettiğini hatırlatarak, firmanın 765 milyon euroluk yatırıma başladığını ve 2025'e kadar bitireceğini belirtti.

2 milyar 138 milyon euroluk kira peşinatının da ödendiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Geleceğin Türkiye'sinde, turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor. Ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük bir payı bulunan Antalya'nın, bu iddiasını sürdürmesi de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesi ile mümkün" ifadelerini kullandı.