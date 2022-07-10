Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bodrum Mumcular Barajı yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yangının ardından bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
????Muğla / #Bodrum— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 10, 2022
Saat 15:19’da başlayan orman yangınına 11 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edilmiştir.
Yangınla mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/XuefC7A1Hz
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