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Türkiye
AA 05.05.2025 10:46

Sarıyer'de yol çöktü, çalışmalar 3. gününde sürüyor

​​​İstanbul Sarıyer'de, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yola ilişkin ekiplerin onarım ve güçlendirme çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

Sarıyer'de yol çöktü, çalışmalar 3. gününde sürüyor

Maslak'ta, 3 Mayıs saat 02.44'te iki şeridi çöken, etrafı kapatılarak bölgeye uyarı levhaları yerleştirilen ve trafiğe kapatılan yol nedeniyle haftanın ilk iş gününde bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yürüyerek işlerine ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, bariyerlerle ayrılan yoldan gidiyor.

Çökme meydana gelen yolda oluşan çukurun kapatılması için çalışmalar sürüyor.

İş makineleriyle çukurdaki beton parçalarını kamyonlara yükleyen ekipler, alana kum döküyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çöken yoldaki çukurun etrafı kapatılarak bölgeye uyarı levhaları yerleştirildi.

Trafiğe kapatılan yolu kullanmak isteyen araçlar ise Büyükdere Caddesi'ne yönlendiriliyor.

Haftanın ilk iş gününde yolu tercih eden sürücüler, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ne olmuştu?

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması nedeniyle hemen yanında bulunan yol çökmüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri, çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesmişti.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirmişti.

Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çökmeye neden olan inşaatın mühürleneceği bildirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğü ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, zarar gören doğal gaz hattında akışın normale döndüğü, temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedilmişti.

İstanbul Sarıyer'de yol çöktü
İstanbul Sarıyer'de yol çöktü

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