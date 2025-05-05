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Türkiye
TRT Haber 05.05.2025 06:45

11 il için sağanak uyarısı

Yeni haftada Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 il için yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ankara'da Çarşamba günü yağışlı geçecek, İstanbul ve İzmir'de ise haftanın ilk üç günü yağış beklenmiyor.

11 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yeni haftada yurdun batı kesimlerinden itibaren hava ısınmaya başlıyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak.

Yağışlar ise Doğu kesimlerde etkisini sürdürmeye devam edecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilk gününde 11 il için yağış uyarısında bulundu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sabah saatlerinde Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'ın güneyinde, öğle saatlerinden itibaren ise Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış etkisini hissettirecek.

Yağışlar yarın ve Çarşamba günlerinde etkisini kaybedecek.

Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için toz taşınımına da dikkat çekti.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde toz taşınımı beklentisi yüksek.

Yarın ise Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.

11 il için sağanak uyarısı

Çarşamba günü İç ve Kuzey kesimlerde sağanak gök gürültülü sağanak yağış, Marmara ve Güney Ege'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

3 büyük il

Ankara'da haftanın ilk 2 günü yağış beklenmiyor,, sıcaklık 21 derece olacak. Çarşamba günü ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da yeni haftanın ilk 3 günü yağış beklenmiyor, sıcaklık, 24 derece olacak.

Yağışın uğramadığı bir diğer il ise İzmir olacak, termometreler 28 dereceyi gösterecek.

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