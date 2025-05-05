11 il için sağanak uyarısı

Yeni haftada yurdun batı kesimlerinden itibaren hava ısınmaya başlıyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak.

Yağışlar ise Doğu kesimlerde etkisini sürdürmeye devam edecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilk gününde 11 il için yağış uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sabah saatlerinde Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'ın güneyinde, öğle saatlerinden itibaren ise Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış etkisini hissettirecek.

Yağışlar yarın ve Çarşamba günlerinde etkisini kaybedecek.

Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için toz taşınımına da dikkat çekti.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde toz taşınımı beklentisi yüksek.

Yarın ise Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.

Çarşamba günü İç ve Kuzey kesimlerde sağanak gök gürültülü sağanak yağış, Marmara ve Güney Ege'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

3 büyük il

Ankara'da haftanın ilk 2 günü yağış beklenmiyor,, sıcaklık 21 derece olacak. Çarşamba günü ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da yeni haftanın ilk 3 günü yağış beklenmiyor, sıcaklık, 24 derece olacak.

Yağışın uğramadığı bir diğer il ise İzmir olacak, termometreler 28 dereceyi gösterecek.