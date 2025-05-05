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Türkiye
AA 05.05.2025 01:39

Sakarya'da elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'da elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolu Düzce istikametinde Emirhan Gözalan idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki elektrikli bisiklet, Büyükesence Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan H.K. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözalan'ın cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü.

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