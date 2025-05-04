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Türkiye
AA 04.05.2025 12:52

Adana'da jandarma cayrokopteri araziye sert iniş yaptı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı. Cayrokopterin içinde bulunan 2 jandarma personelinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da jandarma cayrokopteri araziye sert iniş yaptı

Yörük Şenlikleri kapsamında emniyet tedbirlerine havadan destek sağlamak amacıyla görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle araziye zorunlu indi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki 2 jandarma personelimizin durumları iyi" dedi.

Cayrokopter şenlik kapsamında havalandı

Valilikten yapılan açıklamada, cayrokopterin Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenlikleri kapsamında Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan emniyet tedbirlerine havadan destek sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

Cayrokopterin henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı kaydedilen açıklamada, "Zorunlu iniş sırasında cayrokopterde yapısal bütünlük bozulmamış olup iniş esnasında hafif şekilde etkilenen personelimiz tedbiren 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Personelimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.

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