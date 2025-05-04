Helikopter ve dron denetimleriyle 37 bin 56 araca/sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergâhlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarının trafik denetimlerinde etkin bir şekilde kullanıldığını belirtti.

Buna göre 2025 yılının ilk 4 ayında havadan yapılan trafik denetimlerinde 37 bin 56 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Son bir haftada 3,6 milyon araç denetlendi

24 Nisan-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında da 3 milyon 619 bin 38 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151 bin 392, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya, paylaşımında "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini de kullandı.