Havalar ısınıyor, sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4-8 derece artacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Balıkesi 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Edirne 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Muğla 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ve Marsin'nin batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Antalya 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak bekleniyor.

Burdur 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hatay 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Konya 20°C

Parçalı ve çok bulutlu,

Nevşehir 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bolu 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Düzce 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Amasya 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Rize 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinde (Elazığ ve Bingöl hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzurum 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak bekleniyor.

Kars 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak bekleniyor.

Malatya 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Van 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adıyaman 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diyarbakır 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor.

Siirt 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor.

5 Mayıs Pazartesi

6 Mayıs Salı

7 Mayıs Çarşamba

8 Mayıs Perşembe