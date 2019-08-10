İstanbul’da 3 kişi motosikletlerine binerek Sarıyer Garipçe Köyü'ne doğru yola çıktı. Sürücüler bir süre ilerledikten sonra orman yolunda hız yapmaya başladı.

Canlarını tehlikeye atan sürücülerden biri motosikletiyle yol kenarında durdu. Ancak arkasından süratli bir şekilde seyreden diğer motosikletli duran motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu sürücüler motosikletten düştü.

Yaralanan kişiler bir süre panik yaşadı. En önden giden motosikletli ise geri dönerek arkadaşlarına yardım etti.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA