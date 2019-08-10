Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan narkotik polisi, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde, 36 kilo 250 gram ağırlığında 72 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.B., M.V. ve M.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA