Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, petrol hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması maksadıyla istihbari çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Kayapınar ilçesi Baykara Mahallesinde Türkiye Petrollerine ait ham petrol kuyularından hırsızlık yapılacağı istihbaratını alan güvenlik güçleri harekete geçti.

Çalışmalar neticesinde, bölgede 9 Ağustos 2019 Cuma günü icra edilen devriye esnasında, bir şüpheli şahsın petrol kuyusundan ham petrolü bidonlara doldurarak aracına yüklemeye çalıştığını gören devriye ekipleri olaya müdahale etti.

Şüpheli M.N.E. isimli şahıs aracı ile birlikte olay yerinde yakalandı. Şüpheli şahsın aracının içerisinde ve olay yerinde yapılan aramalarda, aracın arka bölümüne istiflenmiş 17 adet bidon içerisinde toplam 980 litre ham petrol ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber