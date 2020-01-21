Türkiye
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralı kurtuldu21 Ocak 2020 Salı 10:34 - Son Güncelleme
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Riva Mevkiinde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.
[Fotoğraf: AA]
Erdal T.'nin kullandığı tır, Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva Kavşağı yakınında kontrolden çıktı. Çelik bariyerleri aşan tır, 10 metrelik dere yatağına yuvarlandı. Kazada, tırın sürücüsü aracında sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tırın, sürücüsünün uykusuzluğu nedeniyle kontrolden çıkarak dereye uçtuğu iddia edildi.
Kaynak: TRT Haber, AA