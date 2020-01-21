İstanbul'da, Haydarpaşa Garı ve Marmaray çalışmaları sırasında kalıntılara rastlanılması üzerine 2018 Mayıs'ta arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

1 yılı aşkın süredir yapılan kazı çalışmaları, Anadolu’nun köklü tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Geç Osmanlı, Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik dönemlere ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda adeta bir şehir ortaya çıkarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

300 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar, gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim Ağa bölgesi olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ortaya çıkarılan 6 bine yakın sikke, 26 adet kafatasının içerisinde bulunduğu gömü, kilise kalıntıları, anıt mezar ve benzeri tarihi yapılar, ‘Körler Ülkesi’ olarak adlandırılan Khalkedon Antik Kenti tarihinin günümüzde aydınlatılmasını sağlıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından yürütülüyor. Arkeolojik alandaki çalışmaların son hali ise drone ile havadan görüntüledi.

Kaynak: İHA