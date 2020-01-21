Türkiye
Başkentte kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı21 Ocak 2020 Salı 10:23 - Son Güncelleme
Ankara'da define aramak için kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde bazı kişilerin define aramak için kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
3 metre derinliğinde 2 çukur kazdılar
Olay yerine gelen ekipler, 3 metre derinliğinde 2 çukur kazdıklarını tespit ettiği 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin olay yerine geldikleri otomobilin yanı sıra bir iş makinesi ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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