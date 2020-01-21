Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde bazı kişilerin define aramak için kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

3 metre derinliğinde 2 çukur kazdılar

Olay yerine gelen ekipler, 3 metre derinliğinde 2 çukur kazdıklarını tespit ettiği 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin olay yerine geldikleri otomobilin yanı sıra bir iş makinesi ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA