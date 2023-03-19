Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 19:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde daha okullar tatil edildi
[Şanlıurfa'da etkili olan sel nedeniyle sokaklarda temizlik çalışması yapan ekipler (AA)]
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. 10 ilçede okullar yarın açılacak. Merkez ilçede ise eğitim 21 Mart salı günü başlayacak.
Şanlıurfa Valisi Ayhan, Twitter adresinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız."
????Mevcut durumumuzu değerlendirerek HALİLİYE, KARAKÖPRÜ ve EYYÜBİYE ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1️⃣ gün daha ara verme kararı aldık.— Salih AYHAN (@valisalihayhan) March 19, 2023
????Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor.
????21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız.
Şanlıurfa'da sağanak sonrası sel nedeniyle eğitim öğretime ara verilmişti.
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