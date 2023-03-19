Şanlıurfa Valisi Ayhan, Twitter adresinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız."

????Mevcut durumumuzu değerlendirerek HALİLİYE, KARAKÖPRÜ ve EYYÜBİYE ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1️⃣ gün daha ara verme kararı aldık.



????Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor.



????21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız. — Salih AYHAN (@valisalihayhan) March 19, 2023

Şanlıurfa'da sağanak sonrası sel nedeniyle eğitim öğretime ara verilmişti.