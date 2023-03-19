Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Erzincan kara yolu kar nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolu, zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatılmıştır" sözlerine yer verildi.
Etiketler: Kar Yağışı Tunceli Erzincan
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