Valilikten yapılan açıklamada, kentin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatılmıştır" sözlerine yer verildi.