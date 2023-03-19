Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Karakoyun Deresi'nin debisi tekrar yükselmeye başladı, su birikintileri nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar iş makinesiyle tahliye edildi.
Kentte, öğlenden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 15 Mart'ta taşkın yaşanan Karakoyun Deresi'nin debisi tekrar yükselmeye başladı.
Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde önceki selden etkilenen alanda çalışma yapan ekipler ara verdi.
Şanlıurfa’da gün içinde etkili olan yağış sokakları yeniden suyla doldurdu. Şehirdeki son durumu @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/0GBD1DPemX— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2023
Bölgedeki bazı rögarlar taştı, biriken sular nedeniyle evlerde mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesinin kepçesine alınarak tahliye edildi.
Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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