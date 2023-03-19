Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de pikap ile tır çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Hasan Ulutaş yönetimindeki tır, Midyat-İdil kara yolunda Siraç Aral idaresindeki pikap ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile pikapta bulunan Selamet, Özlem, Vahice, İshak, Nehir ve Hazine Aral yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Özlem Aral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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