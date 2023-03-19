6 Şubat merkezli Türkiye'yi yasa boğan depremleri ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 4,4, 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde 18 dakikada üç deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 15.54'te yerin 7,05 kilometre derinliğinde, ikinci deprem 15,56'da yerin 7,01 kilometre altında ve saat 16,12'de yerin 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.