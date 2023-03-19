Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]
MSB, Mehmetçiğin, Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından, bölgede görev yapan personelin, selin etkili olduğu yerlerde arama çalışmaları yaptığı görüntüler paylaşıldı.
Etiketler: Adıyaman Milli Savunma Bakanlığı Sel
Son Haberler
- 16:10
- 16:03
- 16:32
- 15:38
- 15:26
Sıradaki Haber
Selde kaybolan anne ve kızını arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz