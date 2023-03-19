Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya’da 6 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Konya'nın Karatay ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde sobadan sızan gazdan zehirlenme ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledikleri aynı aileden 6 kişiyi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Etiketler: Konya Soba Zehirlemesi
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