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Türkiye
AA 01.08.2023 12:49

Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde zırhlı polis aracı devrildi, 1 polis memuru şehit oldu.

Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu
[Fotograf: AA]

Polis memuru Ramazan Kütük yönetimindeki zırhlı araç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkış yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Bölgedeki polislerce ilk müdahalesi yapılan Kütük, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütük, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve doktorlarla görüştükten sonra açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.

Emniyet teşkilatına ve şehidin ailesine de başsağlığı dileyen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Zırhlı araç giderken ani manevra yapmış, aracın teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum. Birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum."

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Şanlıurfa Trafik Kazası
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