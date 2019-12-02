Türkiye
Şanlıurfa'da yollar çöktü, araçlar çukurlara düştü02 Aralık 2019 Pazartesi 09:34 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:49
Şanlıurfa Viranşehir'de sağanak sebebiyle bazı yollar çöktü. Bir iş makinesiyle çok sayıda araç yoldaki çukurlara girdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sabaha karşı sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Bahçelievler Mahallesindeki bazı yollarda çökmeler meydana geldi.
Bir iş makinesiyle çok sayıda araç yoldaki çukurlara girdi. Araçlar ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: TRT Haber
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