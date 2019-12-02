Türkiye

Şanlıurfa'da yollar çöktü, araçlar çukurlara düştü

02 Aralık 2019 Pazartesi 09:34 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:49

Şanlıurfa Viranşehir'de sağanak sebebiyle bazı yollar çöktü. Bir iş makinesiyle çok sayıda araç yoldaki çukurlara girdi.