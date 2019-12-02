Türkiye
Kapadokya’da balon turları iptal edildi02 Aralık 2019 Pazartesi 09:33 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:39
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da olumsuz hava şartları sebebiyle sıcak hava balon turları bugün yapılamayacak.
Peribacaları ve yeraltı şehirleri ile ünlü sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda olan Kapadokya’da, olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.
Açıklamayı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yaptı.
Kaynak: İHA
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