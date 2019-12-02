Peribacaları ve yeraltı şehirleri ile ünlü sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda olan Kapadokya’da, olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.

Açıklamayı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yaptı.

Kaynak: İHA