Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, birçok kentte yağmur ve kar görülecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kar uyarısı

Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olması bekleniyor.

Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Bölgelerde hava

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Tekirdağ 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 8°C

Parçalı bulutlu

Denizli 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Manisa 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Adana 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Antalya 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Hatay 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Isparta 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 7°C

Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Konya 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Sivas 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Düzce 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bayburt 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Tokat 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Bingöl çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Erzurum 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Kars 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Malatya 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Van 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Gaziantep 13°C

Parçalı çok bulutlu

Siirt 11°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

Şanlıurfa14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kaynak: TRT Haber