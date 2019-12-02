Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı02 Aralık 2019 Pazartesi 07:34 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 07:51
Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağış, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, birçok kentte yağmur ve kar görülecek.
Kuvvetli yağış uyarısı
Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojiden kar uyarısı
Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olması bekleniyor.
Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.
Bölgelerde hava
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Tekirdağ 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 8°C
Parçalı bulutlu
Denizli 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Manisa 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Adana 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Antalya 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Isparta 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 7°C
Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Konya 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Sivas 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Bayburt 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Tokat 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Bingöl çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Erzurum 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Kars 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
Van 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Gaziantep 13°C
Parçalı çok bulutlu
Siirt 11°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu
Şanlıurfa14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kaynak: TRT Haber