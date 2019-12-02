Türkiye
Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı02 Aralık 2019 Pazartesi 06:26 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 06:30
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak Adası açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri, Çıplak Adası açıklarında lastik bir botu durdurdu.
Botta 12'si çocuk, 12'si kadın 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Yakalanan düzensiz göçmenler bölge göç idaresine teslim edildi.
Kaynak: TRT Haber
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