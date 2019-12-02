Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, lise ve lisans mezunu 129 personel alacak.

Deniz Trafik Operatörü, kaptan ve gemici olarak çalıştırılmak üzere alınacak personel için başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Diyanet 60 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı da KPSS121 puan türü üzerinden 60 rehberlik ve psikolojik danışman alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel alımı için başvurular 4-17 Aralık tarihleri arasında yine kurum üzerinden yapılacak.

Yargıtay ise İŞKUR üzerinden, ilköğretim ve ortaöğretim mezunu 33 sürekli işçi istihdam edecek.

TÜBİTAK da memur, yönetici asistanı ve teknisyen olarak çalışacak 10 engelli personel alacak.

Yargıtay ve TÜBİTAK personel alımlarının son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.

Kaynak: TRT Haber