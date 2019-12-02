Türkiye
İstanbul'da denizde ceset bulundu02 Aralık 2019 Pazartesi 02:42 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:45
İstanbul Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Pendik sahilindeki İDO iskelesinin yanında bulunan balıkçı barınağına teknelerini yanaştıran balıkçılar, denizde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi.
Polis ve sağlık ekipleri, Kadir Öztürk'e ait olduğu belirlenen cesedi balıkçıların da yardımıyla kıyıya çıkardı.
Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul pendik deniz ido iskelesi balıkçılar ceset