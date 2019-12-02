Türkiye
Kara saplanan ampute futbol takımı otobüsü kurtarıldı02 Aralık 2019 Pazartesi 02:31 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:36
Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan ampute futbol takım sporcularını taşıyan otobüsü AFAD ve güvenlik güçleri kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'deki müsabakadan dönen sporcuları taşıyan Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğüne otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Refahiye ilçesi Akarsu mevkisinde kara saplandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Sporcuların mahsur kaldığı bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, karayolları ekiplerinin de yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından otobüsü kurtardı.
Otobüsteki 20 sporcu, güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Erzincan merkezine getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Ampute Futbol Takımı kayseri Trabzon erzincan