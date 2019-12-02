Türkiye
İzmir'de bir kişi ev sahibini öldürdü02 Aralık 2019 Pazartesi 02:14 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:18
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü.
[Fotoğraf: AA]
Altınordu Mahallesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen Ali R.D. ile ev sahibi Necim Ökmen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle Ökmen'e ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Necim Ökmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali R.D. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA