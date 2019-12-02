Türkiye
Sivas’ta yolcu otobüsü kepçeyle çarpıştı: 1 ölü02 Aralık 2019 Pazartesi 01:15 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 01:18
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün kar küreyen kepçeyle çarpışması sonucu bir kişi öldü.
[Fotoğraf: AA]
A.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde kar küreme çalışması yapan Kara Yolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçeyle çarpıştı.
Kazada otobüsün muavini Zeki Ak araçta sıkıştı.
İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Zeki Ak, İmranlı İlçe Hastanesine sevk edildi.
Zeki Ak yapılan müdahalelere yaşamını yitirdi.
Kar yağışı etkili oluyor
Öte yandan kazanın yaşandığı bölge yakınlarındaki Kızıldağ Geçidi’nde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Karla mücadele ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Sivas yolcu otobüsü imranlı kar küreme aracı