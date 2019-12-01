Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan ve Kızıldağ geçidi ile Refahiye ilçe merkezinde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan kazalarda araçların trafiği aksatmaması için kara yolları ekipleri iş makineleri ile yolda kalan araçlara destek verdi.

Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri durdurup uyarıda bulundu.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, akşam saatlerinde kar yağışının 2 bin rakımlı Çambaşı ve Turnalık Yaylası'nda etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışı nedeniyle bazı sürücülerin yolda kaldığını ifade eden Kaya, yaklaşık 100 aracın belediye araçları ve kara yolları ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.

Başkan Kaya, yolda mahsur kalan sürücülerin çoğunun aracında kış lastiği ve zincir bulunmadığını aktararak, "Yaylaya gelecek sürücülerin kış tedbirlerini alarak yola çıkmalarını öneriyoruz" dedi.

11 araç mahsur kaldı

Kar yağışının özellikle iki yaylada etkisini gösterdiğinin altını çizen Kaya, belediye ekiplerinin olası olumsuzlukların önüne geçmesi amacıyla görevlerinin başında olduğunu aktardı.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise kar yağışının bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda etkisini gösterdiğini söyledi.

Geçtan, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle iki tırın yaylada kaydığını, bu nedenle trafiği aksattığını belirterek, "Bunun yanında mahsur kalan 11 araç yerlerinden kurtarıldı. Ekiplerimiz görevlerinin başındadır" diye konuştu.

Kaynak: AA