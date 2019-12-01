Türkiye
Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın01 Aralık 2019 Pazar 18:36 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 18:38
Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA ]
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: fabrika yangını düzce